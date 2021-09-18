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Явка на выборы в России составила 31,51 процента

Анастасия Волоснова

Сюжет: 

Выборы-2021
Общество
Явка на выборы в России составила 31,51 процента
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Явка на выборы в Госдуму по России составила более 30 процентов. Об этом в субботу, 18 сентября, сообщает ЦИК.

Так, явка на 20:00 по московскому времени 18 сентября составила 31,51 процента. При подсчете не учитывались участники онлайн-голосования, передает Nation News.

Онлайн на выборах уже проголосовал президент России Владимир Путин. Кроме того, дистанционно свой голос отдал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва проходят с 17 по 19 сентября. В некоторых столичных районах также избирают депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов.

Жители столицы могут отдать свой голос за кандидатов в депутаты Госдумы, Мосгордумы в двух избирательных округах (№ 19 — Вешняки, часть районов Ивановское и Новогиреево; № 37 — районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского), а также за муниципальных депутатов в Щукине.

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