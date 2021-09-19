Петербургские олимпийцы рассказали, почему трехдневное голосование — это удобно

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

В России началось голосование — граждане выбирают депутатов в Госдуму РФ. В этом году оно длится три дня и своим мнением о таком нововведении поделились бывшие и действующие спортсмены, сумевшие стать призерами и победителями Олимпийских игр.

Павел Харин в 1956 году стал чемпионом Олимпиады по гребле. По словам 94-летнего экс-спортсмена, трехдневное голосование — это удобно.

— В один день некоторые не успевали прийти. Кто-то находится на даче. А сейчас хорошо, — передают его слова «Невские Новости».

Он также отметил, что пришел проголосовать за новых депутатов, потому что «старые уже подустали».

Действующий спортсмен и бронзовый призер Олимпиады в Токио по тхэквондо WTF Михаил Артамонов уверен, что россиянам следует участвовать в жизни своей страны.

— Каждый гражданин должен выполнить долг перед страной, — заявил он.

Трехдневное голосование удобно тем, что можно выбрать удобное для себя время, считает спортсмен. Родственники и друзья Артамонова также голосуют.

До этого сообщалось, что паралимпийские чемпионы Сафронов и Вдовин проголосовали на выборах в Дзержинске.

Онлайн на выборах уже проголосовал президент России Владимир Путин. Кроме того, дистанционно свой голос отдал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Также на электронных выборах в Госдуму проголосовал космонавт Олег Новицкий, который в настоящее время находится на Международной космической станции.