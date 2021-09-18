Паралимпийские чемпионы Сафронов и Вдовин проголосовали на выборах в Дзержинске

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Чемпионы летних Паралимпийских игр в Токио Дмитрий Сафронов и Андрей Вдовин проголосовали на выборах в Госдуму в Дзержинске. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

Легкоатлет Дмитрий Сафронов проголосовал 17 сентября, а Вдовин — 18 сентября.

— Сделать свой выбор важно для каждого человека, таким образом мы выбираем свое будущее, — отметил Сафронов.

Легкоатлет Андрей Вдовин заявил, что голос каждого человека важен для развития страны и будущего, пишет «Экономика сегодня».

Онлайн на выборах уже проголосовал президент России Владимир Путин. Кроме того, дистанционно свой голос отдал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Также на электронных выборах в Госдуму проголосовал космонавт Олег Новицкий, который в настоящее время находится на Международной космической станции.

Выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва проходят с 17 по 19 сентября. В некоторых столичных районах также будут избирать депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов.

Жители столицы могут отдать свой голос за кандидатов в депутаты Госдумы, Мосгордумы в двух избирательных округах (№ 19 — Вешняки, часть районов Ивановское и Новогиреево; № 37 — районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского), а также за муниципальных депутатов в Щукине.