Эксперт сообщил, что в Россию могли завести новый штамм коронавируса

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Новый штамм коронавируса «мю» уже мог проникнуть в Россию. В местах, где индийский штамм не получил особого распространения, он уже вытеснил остальные. Об этом в воскресенье, 19 сентября, заявил основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

— Могу отметить, что на прошлой неделе прошли сообщения в СМИ, что в ряде азиатских стран со строгим карантинным режимом и в Европе впервые выявлены носители «мю». Это значит, что экспансия идет по планете, и значит, уже в России есть пациенты, у которых коронавирус «мю», — рассказал он ТАСС.

Эксперт сообщил, что точное количество заболевших новым штаммом неизвестно из-за закрытых данных по сиквенсам.

Исаев отметил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) еще не внесла «мю» в список штаммов, вызывающих обеспокоенность. Однако он уже находится в другом перечне — это те штаммы, за которыми ВОЗ наблюдает.

По словам эксперта, по всей планете идет конкуренция между штаммами «мю» и «дельта». Пока они самые заразные.

Также Исаев сообщил, что спад заболеваемости коронавирусом в России ожидается в конце января 2022 года. Об этом свидетельствует средняя продолжительность вспышек болезни.

До этого главный инфекционист США допустил, что мю-штамм способен обходить антитела. По его словам, эксперты наблюдают за тем, станет ли новый штамм в большей степени преобладающим в США. В нынешний момент штамм «дельта» является доминантным более чем на 99 процентов.

17 августа глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что пятая вакцина от коронавируса вскоре появится в России. Всего в стране зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».