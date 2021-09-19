Синоптики рассказали о погоде в Москве 19 сентября

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Москвичей и жителей области в воскресенье, 19 сентября, ждет прохладная облачная погода и дождь. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

Регион окажется под влиянием юго-западного циклона. В связи с этим в Москве и Подмосковье будет облачно с прояснениями. Местами пройдет дождь. Температура воздуха в столице не поднимется выше 9-11 градусов, в области — 6-11 градусов. Ветер будет дуть с востока со скоростью 5-10 метров в секунду, местами его порывы могут достигать 12-15 метров в секунду.

Ночью столбики термометров опустятся до отметки 3-5 градусов тепла. Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 60 процентов.

— Погодные условия по медицинской оценке остаются дискомфортными и многие метеозависимые люди могут отмечать как ухудшение самочувствия, симптомы обострения имеющихся хронических недугов, так и проявления психоэмоциональной нестабильности, ухудшение настроения, снижение физической и умственной работоспособности, — отмечается в сообщении.

До этого синоптики предупреждали, что с 19 по 22 сентября в столице выпадет около 37 миллиметров осадков. Такие показатели составляют 57 процентов от месячной нормы.

Вся рабочая неделя в Москве начиная с 20 сентября прогнозируется очень холодной, дождливой и ветреной. В этот период погоду будет определять циклон из Европы, который придет в столицу с юго-запада. Об этом «Вечерней Москве» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.