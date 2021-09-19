Андрей Бочкарев: Более 46 гектаров территорий благоустроят возле десяти станций БКЛ

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Более 46 гектаров прилегающей территории благоустроят возле десяти станций Большой кольцевой линии (БКЛ), строительство и реконструкция которых завершится до конца года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Возле каждой станции разобьют цветники, разобьют газоны и клумбы. В рамках озеленения территорий вблизи станций будет высажено в общей сложности более 20 тысяч деревьев и кустарников. Общая площадь благоустройства прилегающей территории составит более 46 гектаров, — рассказал заммэра.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что возле станций БКЛ будет обновлено асфальтобетонное покрытие, а также оборудованы велопарковки и остановки общественного транспорта.

— Комплексное благоустройство прилегающей к станционным комплексам территорий — неотъемлемый этап работ в рамках возведения и реконструкции станций метро, осуществляемых холдингом. Мы стремимся, чтобы пассажирам было комфортно не только перемещаться по подземке, но и выходить в город по завершению маршрута поездки, — отметил Юрий Кравцов.

18 сентября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что десять станций БКЛ планируют открыть в ближайшее время. Он пояснил, что технически сложно открывать одновременно целых десять станций. Это будет первый подобный случай в истории московского метро.

Общая протяженность нового участка БКЛ составляет 20 километров. По предварительной информации, этой осенью для пассажиров сразу станут доступны станции «Мневники», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», а также станции «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Воронцовская», «Зюзино» и «Каховская».

16 сентября мэр столицы объявил об окончании строительства станций «Проспект Вернадского», «Аминьевская» и «Мичуринский проспект» БКЛ Московского метрополитена. Он подчеркнул, что ввод в эксплуатацию юго-западного участка линии позволит улучшить транспортную доступность многих районов города.