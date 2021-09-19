Байден обсудит с Макроном отказ Австралии от сделки по подлодкам

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Президент США Джо Байден предложил французскому коллеге Эммануэлю Макрону провести телефонные переговоры после того, как Австралия отказалась от контракта по подлодкам с компанией Naval Group. Об этом заявил официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь в воскресенье, 19 сентября.

— Телефонный разговор состоится в самые ближайшие дни, — рассказал Атталь в эфире телеканала BFMTV.

16 сентября сообщалось, что США, Великобритания и Австралия договорились создать новое партнерство в сфере безопасности. Эта инициатива получила название AUKUS, в рамках нее государства планируют способствовать обмену технологиями.

После этого правительство Австралии решило создать флот из атомных подлодок и начать сотрудничать с США и Британией, отказавшись при этом от соглашения с французской оборонной компанией Naval Group. Теперь Канберра получит как минимум восемь атомных подводных лодок в рамках нового оборонного альянса.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал «ударом в спину» решение Австралии по данному вопросу. Он подчеркнул, что из-за этой ситуации доверие к руководству Австралии теперь подорвано.

17 сентября Ле Дриан заявил, что Франция отозвала своих послов из США и Австралии после разрыва Канберрой контракта по поставкам подводных лодок в пользу Вашингтона.