Москалькова призвала распространить онлайн-голосование на другие регионы России

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

География применения онлайн-голосования будет расширяться, данный опыт следует распространить и на другие регионы страны. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в воскресенье, 19 сентября.

— Уверена, что география применения онлайн-голосования будет только расширяться, данный успешный опыт необходимо распространить и на другие регионы, — рассказала омбудсмен.

Многие сотрудники ее аппарата оценили новый вид реализации избирательного права по достоинству, отметила Москалькова в Instagram.

19 сентября сообщалось, что явка среди москвичей, проголосовавших дистанционно на выборах в Госдуму, достигла рекордных 95,2 процента.

Мосгоризбирком также рассказал, что голосование в Москве проходит без нарушений.

Выборы депутатов Государственной думы восьмого созыва проходят с 17 по 19 сентября.

Жители столицы могут отдать свой голос за кандидатов в депутаты Госдумы, Мосгордумы в двух избирательных округах (№ 19 — Вешняки, часть районов Ивановское и Новогиреево; № 37 — районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского), а также за муниципальных депутатов в Щукине.