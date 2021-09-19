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Общественный штаб не выявил серьезных нарушений на выборах в Москве

Иван Юминов

Сюжет: 

Выборы-2021
Общество
Общественный штаб не выявил серьезных нарушений на выборах в Москве
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Серьезных нарушений в дни голосования на выборах в Госдуму в Москве не было зафиксировано. Об этом заявили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в воскресенье, 19 сентября.

— Все голоса на выборах-2021 в Москве приняты. Участки закрыты, система дистанционного голосования завершила работу, — говорится в сообщении.

Наблюдатели не зафиксировали серьезных нарушений ни при электронном, ни при очном голосовании. Всего было выдано 1 943 590 бюллетеней в рамках онлайн-голосования, отмечается в Telegram-канале штаба.

19 сентября сообщалось, что явка среди москвичей, проголосовавших дистанционно на выборах в Госдуму, достигла рекордных 96,5 процента.

Мосгоризбирком также рассказал, что голосование в Москве прошло без нарушений.

Выборы депутатов Государственной думы восьмого созыва проходили с 17 по 19 сентября.

Жители столицы могли отдать свой голос за кандидатов в депутаты Госдумы, Мосгордумы в двух избирательных округах (№ 19 — Вешняки, часть районов Ивановское и Новогиреево; № 37 — районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского), а также за муниципальных депутатов в Щукине.

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