Встречу глав Минобороны Франции и Британии отменили из-за спора о подлодках

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Встреча глав военных ведомств Франции и Великобритании, которая должна была пройти на следующей неделе, отменена из-за спора между странами, вызванного решением Австралии отказаться от закупки французских подводных лодок в пользу совместного проекта с США и Соединенным Королевством.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес должен был провести переговоры с французским коллегой Флоранс Парли в Лондоне. Также министры в сопровождении военачальников обеих стран должны были посетить заседание Франко-Британского совета — независимой организации, которая была создана в 1972 году для укрепления связей между двумя странами. Сопредседатель совета Питер Рикеттс заявил, что оно тоже не состоится, передает газета The Guardian.
16 сентября сообщалось, что США, Великобритания и Австралия договорились создать новое партнерство в сфере безопасности. Эта инициатива получила название AUKUS, в рамках нее государства планируют способствовать обмену технологиями.
После этого правительство Австралии решило создать флот из атомных подлодок и начать сотрудничать с США и Британией, отказавшись при этом от соглашения с французской оборонной компанией Naval Group. Теперь Канберра получит как минимум восемь атомных подводных лодок в рамках нового оборонного альянса.
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал «ударом в спину» решение Австралии по данному вопросу. Он подчеркнул, что из-за этой ситуации доверие к руководству Австралии теперь подорвано.
17 сентября Ле Дриан заявил, что Франция отозвала своих послов из США и Австралии после разрыва Канберрой контракта по поставкам подводных лодок в пользу Вашингтона.
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ЭКО