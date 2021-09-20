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ЕР назвала причины отсутствия Лаврова и Шойгу в штабе партии на выборах в Госдуму

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Выборы-2021
Общество
ЕР назвала причины отсутствия Лаврова и Шойгу в штабе партии на выборах в Госдуму
Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Партия «Единая Россия» в понедельник, 20 сентября, заявила о возможной занятости министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и министра обороны РФ Сергея Шойгу и назвала это причиной их отсутствия в штабе фракции во время проведения выборов депутатов в Государственную думу восьмого созыва.

— Я полагаю, что много работы, связанной с Афганистаном, ООН и так далее, — заявил собеседник РИА Новости.

В воскресенье, 19 сентября, руководитель столичного общественного штаба по наблюдению за выборами депутатов в Государственную думу России Алексей Венедиктов назвал причины задержки расшифровки результатов дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

По его словам, длительная обработка голосов происходит из-за переголосования.

При этом спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что выборы депутатов в Госдуму РФ восьмого созыва прошли совершенно открыто и прозрачно.

Она подчеркнула, что процедура голосования показала эффективность и дееспособность избирательного законодательства в России, а также заявила об отсутствии серьезных нарушений во время голосования.

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