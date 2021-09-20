Дмитрий Певцов стал лидером на выборах в Госдуму в Медведковском округе столицы

Фото: instagram/dima_pevtsov

Актер Дмитрий Певцов занимает первое место с 39,2 процентами голосов после обработки 73,1 процента в Медведковском избирательном округе в Москве на выборах в Государственную думу. Такие данные размещены на информационных экранах в столичном штабе по наблюдению за выборами.

Певцов пошел на думские выборы в качестве самовыдвиженца, передает РИА Новости.

Руководитель «Совета матерей» Татьяна Буцкая, кандидат от партии «Единая Россия», лидирует на выборах депутатов в Государственную думу РФ в Перовском округе Москвы. По последним данным ЦИК, в одномандатном округе обработали 0,81 процента бюллетеней избирателей.

При этом и многие другие кандидаты фракции лидируют в разных округах Москвы. Например, вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой стал лидером в Люблинском округе Москвы на выборах по одномандатному округу с результатом 30,77 процента.

Также телеведущий Анатолий Вассерман набрал большинство голосов на выборах депутатов в Госдуму России по результатам голосования в одномандатном Преображенском округе Москвы. Его результат составил 37,5 процента.