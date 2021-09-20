Количество пострадавших в результате стрельбы в Пермском университете увеличилось до 24 человек
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Пять человек погибли и шесть пострадали при стрельбе в пермском вузе

Полина Долганова

Происшествия
Пять человек погибли и шесть пострадали при стрельбе в пермском вузе
Фото: Telegram/112

При стрельбе в Пермском государственном университете погибли пять человек, еще шесть пострадали. Об этом в понедельник, 20 сентября, сообщает СК РФ.

В ведомстве отметили, что точные данные в настоящее время уточняются.

На место трагедии были направлены следователи и криминалисты.

Утром 20 сентября в Пермском государственном университете студент открыл огонь из травматического оружия. Отмечалось, что злоумышленник проник на территорию кампуса около 11:00 часов по местному времени. Чтобы спастись, студенты выпрыгивали из окон аудитории, многие из них получили травмы.

По данным следствия, в ходе задержания злоумышленник был ранен. СМИ в свою очередь сообщают, что стрелка ликвидировали. Личность стрелка установлена.

В результате случившегося Следственный комитет России завел уголовное дело об убийстве. Расследование будет вести центральный аппарат СК.

Читайте также:
СмертьПермьвуз
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Валерий Попов
Валерий Попов

Спецназ среди разведчиков

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Дайте шанс получить опыт

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Воспользуйтесь своим правом

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Философское осмысление осени

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто вмешивается в думские выборы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Дорогу танку уступают не из вежливости

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Ковид мутирует в протесты

Все мнения
О проекте