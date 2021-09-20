Пять человек погибли и шесть пострадали при стрельбе в пермском вузе

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При стрельбе в Пермском государственном университете погибли пять человек, еще шесть пострадали. Об этом в понедельник, 20 сентября, сообщает СК РФ.

В ведомстве отметили, что точные данные в настоящее время уточняются.

На место трагедии были направлены следователи и криминалисты.

Утром 20 сентября в Пермском государственном университете студент открыл огонь из травматического оружия. Отмечалось, что злоумышленник проник на территорию кампуса около 11:00 часов по местному времени. Чтобы спастись, студенты выпрыгивали из окон аудитории, многие из них получили травмы.

По данным следствия, в ходе задержания злоумышленник был ранен. СМИ в свою очередь сообщают, что стрелка ликвидировали. Личность стрелка установлена.

В результате случившегося Следственный комитет России завел уголовное дело об убийстве. Расследование будет вести центральный аппарат СК.