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«Будьте осторожны с водой»: астролог предупредила об опасностях полнолуния

Анна Михалюк

Общество
«Будьте осторожны с водой»: астролог предупредила об опасностях полнолуния
Фото: pixabay.com

Астролог Ольга Стелла рассказала, к каким последствиям приведет полнолуние 21 и 22 сентября.

— Водная стихия, в которой проходит полнолуние, — это вселенская любовь. Полнолуние — это момент кульминации наших дел и усилий, и его особенно чувствуют женщины. Иногда люди не могут уснуть, иногда к нам приходит какое-то озарение, желание чего-то нового, — говорит астролог в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Эксперт объясняет, что эти два дня и время после них принесут ответы на терзающие вопросы, причем найти их можно будет в кино, в фильмах или в книгах, поэтому стоит обращать внимание на случайные слова и фразы — именно они смогут подтолкнуть вас к решению проблемы.

— Важно этот день провести в любви к себе и ко всему вокруг. Старайтесь провести его в красоте и в любви. Погрузитесь в ощущение изобилия и любви. Проявляя понимание, можно будет договориться с людьми, с которыми у вас не очень хорошие отношения. Созерцайте, общайтесь с природой. Проявляйте самые лучше качества и чувства — тогда вы сможете договориться с кем угодно. Отпустите ваши переживания и трансформируйте их, — рекомендует астролог.

В это полнолуние тайное может стать явным, а потерянные вещи — найдутся. Также этот период стоит рассматривать как отличное время для избавления от зависимостей.

Несмотря на все плюсы, именно в полнолуние происходит больше всего происшествий, аварий, крупных преступлений и ссор.

— В это полнолуние нужно быть осторожными с водой, таблетками, химическими веществами, наркозами. Если вы берете жидкость, будьте аккуратны. Могут обостриться психосоматические заболевания, неврозы, аллергии, а также болезни ног, — поясняет эксперт.

Особенно сильно эффект от полнолуния прочувствуют на себе водные знаки, а также Овны, Девы и Весы.

Астрологи рассказали о том, какие проблемы могут нас поджидать из-за ретроградных планет в сентябре.

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