Песков: Шойгу и Лавров сами сообщат о том, как поступят с депутатскими мандатами

Фото: Администрация президента РФ

Глава МИД России Сергей Лавров и министр обороны страны Сергей Шойгу сами проинформируют всех о том, как они распорядятся своими депутатскими мандатами. Об этом в понедельник, 20 сентября, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Это будет их личное решение, — сказал представитель Кремля.

Он также добавил, что президент РФ Владимир Путин общается с министрами по рабочим делам на регулярной основе. Однако Песков не в курсе, рассказали ли главы министерств президенту о том, как они планируют поступить с мандатами, передает ТАСС.

По состоянию на 11:00 по московскому времени в Центральной избирательной комиссии России обработали 90 процентов протоколов прошедших выборов в Государственную думу.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату парламента в единый день голосования прошли прямые выборы глав девяти субъектов России, также избирали 39 региональных парламентов.

До этого заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев рассказал, что Центральная избирательная комиссия РФ огласит итоговые результаты явки избирателей на выборы депутатов в Государственную думу восьмого созыва в понедельник, 20 сентября.