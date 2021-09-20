СК опубликовал видео с места стрельбы в Пермском университете
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Видео с места стрельбы в Пермском государственном университете, в результате которой восемь человек погибли и 28 получили ранения, опубликовала пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации. На кадрах запечатлена работа следователей, которые устанавливают все обстоятельства трагедии.
На полу в вестибюле университета видны пятна крови. Сотрудники находят гильзы от патронов.
Утром 20 сентября в Пермском государственном университете началась стрельба. По данным СК, студент вуза открыл стрельбу по окружающим из травматического оружия. Он проник на территорию кампуса около 11:00 по местному времени.
В результате случившегося Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве. Расследование будет вести центральный аппарат СК. На место прибыли следователи-криминалисты.
Соболезнования близким погибших в результате трагедии выразил президент России Владимир Путин.
Представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил «Вечерней Москве», что пермский стрелок владел охотничьим оружием на законных основаниях.