СК опубликовал видео с места стрельбы в Пермском университете

Фото: Скриншот видео с YouTube-канала СК РФ

Видео с места стрельбы в Пермском государственном университете, в результате которой восемь человек погибли и 28 получили ранения, опубликовала пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации. На кадрах запечатлена работа следователей, которые устанавливают все обстоятельства трагедии.

На полу в вестибюле университета видны пятна крови. Сотрудники находят гильзы от патронов.

Утром 20 сентября в Пермском государственном университете началась стрельба. По данным СК, студент вуза открыл стрельбу по окружающим из травматического оружия. Он проник на территорию кампуса около 11:00 по местному времени.

В результате случившегося Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве. Расследование будет вести центральный аппарат СК. На место прибыли следователи-криминалисты.

Соболезнования близким погибших в результате трагедии выразил президент России Владимир Путин.

Представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил «Вечерней Москве», что пермский стрелок владел охотничьим оружием на законных основаниях.