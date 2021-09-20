Пьяный автомобилист протаранил семь припаркованных машин на юго-востоке Москвы
Ранним утром в понедельник, 20 сентября, на юго-востоке столицы 27-летний москвич протаранил семь автомобилей, пытаясь припарковать свою машину. Об этом сообщила пресс-служба столичной ГИБДД.
Инцидент произошел во дворе дома 13 на улице Гурьянова.
— Прибывшими сотрудниками дорожно-патрульной службы в результате проведенной процедуры освидетельствования было установлено, что нарушитель находится в состоянии алкогольного опьянения, — говорится в сообщении официального Telegram-канала ведомства.
В отношении нарушителя инспекторы составили административный протокол.
Позже пресс-служба опубликовала видео последствий инцидента, снятое очевидцами.
На кадрах видно, что выпившего водителя достали из машины очевидцы. Когда они открыли дверь машины, нарушитель выпал из авто и лег на землю.
Еще одно ДТП произошло на территории столичного района Аэропорт на севере Москвы. Там машина наехала на мачту городского освещения.