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Пьяный автомобилист протаранил семь припаркованных машин на юго-востоке Москвы

Анастасия Колоскова

Происшествия
Пьяный автомобилист протаранил семь припаркованных машин на юго-востоке Москвы
Фото: АГН Москва
Россия, Москва, улица Гурьянова, 13 Карта всех событий

Ранним утром в понедельник, 20 сентября, на юго-востоке столицы 27-летний москвич протаранил семь автомобилей, пытаясь припарковать свою машину. Об этом сообщила пресс-служба столичной ГИБДД.

Инцидент произошел во дворе дома 13 на улице Гурьянова.

— Прибывшими сотрудниками дорожно-патрульной службы в результате проведенной процедуры освидетельствования было установлено, что нарушитель находится в состоянии алкогольного опьянения, — говорится в сообщении официального Telegram-канала ведомства.

В отношении нарушителя инспекторы составили административный протокол.

Позже пресс-служба опубликовала видео последствий инцидента, снятое очевидцами.

Видео: Telegram / Госавтоинспекция Москвы

На кадрах видно, что выпившего водителя достали из машины очевидцы. Когда они открыли дверь машины, нарушитель выпал из авто и лег на землю.

Еще одно ДТП произошло на территории столичного района Аэропорт на севере Москвы. Там машина наехала на мачту городского освещения.

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