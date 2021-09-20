Машина с девушкой за рулем вылетела на газон на юго-западе Москвы

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, Нахимовский проспект, 69 Карта всех событий

Автомобиль марки «Опель-Астра», которым управляла молодая москвичка, вынесло с проезжей части на Нахимовском проспекте. Об этом сообщила пресс-служба столичной ГИБДД в понедельник, 20 сентября.

Иномарку на газоне возле дома 69 на Нахимовском проспекте заметили патрулировавшие улицу сотрудники Госавтоинспекции.

— Инспекторы сразу подъехали к месту происшествия и установили, что, выбрав не соответствующий погодным условиям скоростной режим, автомобиль под управлением начинающего водителя на мокрой от дождя дороге занесло и вынесло на газон, — говорится в сообщении официального Telegram-канала ведомства.

Видео: Telegram / Госавтоинспекция Москвы

В пресс-службе отметили, что сотрудники Госавтоинспекции успокоили находившуюся за рулем пострадавшего авто девушку, помогли ей вызвать эвакуатор и погрузить на него машину.

Ранним утром в понедельник, 20 сентября, на юго-востоке столицы 27-летний москвич протаранил семь автомобилей, пытаясь припарковать свою машину. Позже выяснилось, что автомобилист на момент происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения.