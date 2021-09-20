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Путин продлил действие контрсанкций на 2022 год

Анастасия Волоснова

Политика
Путин продлил действие контрсанкций на 2022 год
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин продлил на 2022 год действие контрсанкций. Соответствующий приказ был опубликован в понедельник, 20 сентября, на официальном портале правовой информации.

Так, Путин поручил правительству РФ осуществить меры по реализации данного указа. Если будет необходимость, кабмин может внести предложения об изменении срока действия контрсанкций, говорится в документе.

Ограничительные меры будут продлены до 31 декабря 2022 года. Документ распространяется на страны, установивших санкции в отношении РФ.

Совет Нацбезопасности (СНБО) Украины в пятницу, 17 сентября, решил ввести санкции против организаторов выборов депутатов в Государственную думу «в Крыму и Донбассе», хотя в последнем избирательная кампания не проводится.

В декабре 2019 года американская сторона ввела санкции в отношении «Северного потока — 2». Однако позже, 20 мая 2021 года, в США отказались от санкций против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, оставив ограничительные меры в отношении российских компаний и судов.

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