Застрелившему пятерых человек жителю Алма-Аты грозит пожизненный срок

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Расстрелявшему полицейских и судебных исполнителей жителю Алма-Аты грозит срок от 20 лет тюрьмы до пожизненного заключения. Об этом рассказали в пресс-службе департамента полиции города.

После инцидента было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Она предусматривает наказание до пожизненного заключения.

Уточняется, что житель города открыл стрельбу по приставам, когда ознакомился с судебным постановлением. Мужчина забежал домой, вышел с огнестрельным оружием и начал стрелять по сотрудникам.

В доме находились женщины и дети, злоумышленника оперативно задержали бойцы специального назначения без применения оружия, пишет РИА Новости.

В Алма-Ате местный житель открыл стрельбу по судебным исполнителям. В результате вооруженного нападения погибли пять человек. Среди погибших были двое сотрудников полиции.

Инцидент произошел 20 сентября в 17:00 по местному времени (в 14:00 по московскому времени) в микрорайоне Акбулак. Сотрудники выполняли постановление суда о выселении в одном из частных домов. Однако хозяин дома «проявил агрессию и открыл огонь из огнестрельного оружия по судебным исполнителям». Позднее стрелок был задержан.