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Житель Алма-Аты открыл стрельбу по судебным исполнителям

Анастасия Волоснова

В мире
Житель Алма-Аты открыл стрельбу по судебным исполнителям
Фото: sudak.rk.gov.ru

В Алма-Ате местный житель открыл стрельбу по судебным исполнителям. Об этом рассказали в понедельник, 20 сентября, в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 20 сентября в 17:00 часов по местному времени или в 14:00 по московскому времени в микрорайоне Акбулак. Сотрудники выполняли постановления суда о выселении в одном из частных домов. Однако хозяин дома «проявил агрессию и открыл огонь из огнестрельного оружия по судебным исполнителям».

В результате вооруженного нападения погибли пять человек. Среди погибших были двое сотрудников полиции.

Позднее стрелок был задержан, пишет RT.

При этом утром 20 сентября в Пермском государственном университете началась стрельба. По данным СК, студент вуза открыл огонь по окружающим из травматического оружия. Он проник на территорию кампуса около 11:00 по местному времени.

По информации Минздрава России, в результате стрельбы в Пермском государственном университете пострадали 24 человека и восемь погибли. Соболезнования близким погибших в результате трагедии выразил президент России Владимир Путин.

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