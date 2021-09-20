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Власти Москвы оценили посещаемость торговых центров на фоне COVID-19

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Власти Москвы оценили посещаемость торговых центров на фоне COVID-19
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Посещаемость торговых центров в Москве пока не смогла вернуться до показателей 2019 года на фоне пандемии коронавируса. Об этом заявил глава столичного департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов в понедельник, 20 сентября.

— За 2020 год этот сегмент (онлайн-торговли — прим. «ВМ») вырос на 50 процентов. Да и в целом обороты торговли, в том числе офлайн, увеличились, несмотря на то, что посещаемость торговых центров не восстановилась до показателей 2019 года, — рассказал руководитель ведомства.

Посещаемость торговых центров, по словам Пуртова, не добирает до «допандемийных» показателей около 20 процентов. Обороты торговли в столице снизились на 50 процентов на первом этапе ограничений из-за COVID-19, добавил он.

После этого им удалось восстановиться почти на 30 процентов. Компенсация потерь, как объяснил глава департамента, частично произошла из-за концентрированного спроса внутри страны.

В целом отрасль адаптировалась к текущим внешним условиям и чувствует себя уверенно, приводит слова Пуртова Интерфакс.

16 сентября заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов рассказал, что столица заняла первое место в рейтинге российских регионов по индексу рынка труда о привлекательности для трудоустройства и дальнейшей работы за 2020 год.

По его словам, в конце прошлого года уровень безработицы в столице составил 1,3 процента. Москва в рейтинге набрала 96,5 балла из 100 возможных.

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