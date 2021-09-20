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Ученые впервые определили биологическую причину ожирения

Анастасия Волоснова

Общество
Ученые впервые определили биологическую причину ожирения
Фото: pixabay.com

Впервые стала известна биологическая причина ожирения. Об этом рассказали австралийские ученые из Мельбурнского института фармацевтических наук.

Специалисты установили, что к ожирению приводит дисфункция лимфатической системы брыжейки. По их словам, данный орган помогает полым органам брюшной полости крепится к задней стенке живота.

Таким образом, употребление в пищу жирной пищи стимулирует образование сети извилистых лимфатических сосудов в брыжейке. А эти сосуды пропускают лимфатическую жидкость в брюшную полость, объяснили ученые. Пропуск жидкости, в свою очередь, приводит к накоплению абдоминального жира, пишет ФАН.

До этого врач-диетолог Михаил Гинзбург назвал три безвредные для фигуры альтернативы шоколаду. При выборе сухофруктов предпочтение необходимо отдать яблокам, грушам, кураге и черносливу, рассказал он. Также на рынке, по словам врача, появился очень хороший шоколад, который ничем не надо заменять.

При этом врач-диетолог Елена Соломатина рассказала «Вечерней Москве», кому опасно пить энергетики. Она отметила, что энергетические напитки содержат большое количество сахара и различных «химических добавок». Это может причинить вред организму. Более того, негативные эффекты от этого напитка усиливаются газированной водой, из которой он состоит.

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