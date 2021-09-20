Упавшее из-за непогоды дерево перекрыло дорогу в центре Москвы

Фото: Максим Аносов / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Верхняя Красносельская улица, 22 Карта всех событий

Упавшее дерево перекрыло проезжую часть в Красносельском районе столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в понедельник, 20 сентября.

Инцидент произошел на улице Верхней Красносельской, дом 22. Движение по ней в результате происшествия полностью перекрыто.

Падение дерева, как уточнил собеседник «ВМ», произошло из-за непогоды. Повреждения в результате этого также получила остановка транспорта. Информация о пострадавших на данный момент уточняется.

18 августа сообщалось, что в Москве из-за последствий неблагоприятной погоды оказались повреждены 24 автомобиля: сильный ветер повалил 49 деревьев. Данные о пострадавших не поступали.

20 сентября в комплексе городского хозяйства Москвы сообщили об ухудшении погодных условий в регионе. В ближайшее время и до 10:00 вторника, 21 сентября, в городе ожидаются сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду и осадки.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в столичном регионе сохранится дождливая погода с порывами ветра. По его словам, к выходным температура повысится до плюс 12–13 градусов, а дожди будут небольшими.