Более 20 автомобилей подверглись повреждениям во время непогоды в Москве

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В Москве из-за последствий неблагоприятной погоды во второй половине дня 18 августа оказались поврежденными 24 автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

— По информации на 19:30, сильный ветер повалил 49 деревьев, повреждены 24 автомобиля. Данные о пострадавших не поступали, — говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что городские службы работают в штатном режиме. В настоящее время предпринимаются меры по ликвидации последствий непогоды.

Сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк сообщила, что вторая волна дождей и гроз накроет Москву в ночь на четверг, 19 августа. По ее словам, неблагоприятная погода продолжится и днем четверга.

Гидрометцентр объявил в среду, 18 августа, «оранжевый» уровень погодной опасности в столице и Московской области до утра 19 августа. В это время столичный регион настигнут гроза, ливни и ветер. Период предупреждения действует в Москве с 16:00 среды и до 10:00 четверга. В области — с 14:00 18 августа и до 10:00 19-го числа.

О том, как Москва пережила первую волну ливней и гроз, читайте в специальном материале «ВМ».