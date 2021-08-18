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Вторая волна дождей и гроз накроет Москву в ночь на 19 августа

Илья Ашуров

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Вторая волна дождей и гроз накроет Москву в ночь на 19 августа
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В ночь на четверг, 19 августа, Москву накроет вторая волна дождей и гроз. Об этом в среду, 18 августа, сообщила ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

Первая волна дождей прошлась по столице вечером 18 августа. В связи с этим городские службы были переведены в режим повышенной готовности, а горожане предупреждены о погодной угрозе.

— К нам уже подтянулась одна так называемая засветка, а ночью мы ждем другую. Так что у нас дожди, грозы будут идти и ночью, и продолжатся завтра. Фронт очень медленно смещается к востоку. В основном такие волны облачные поднимаются с юга, — цитирует синоптика РИА Новости.

Гидрометцентр объявил в среду, 18 августа, «оранжевый» уровень погодной опасности в столице и Московской области до утра 19 августа. В это время столичный регион настигнут гроза, ливни и ветер. Период предупреждения действует в Москве с 16:00 среды и до 10:00 четверга. В области — с 14:00 18 августа и до 10:00 19-го числа.

О том, как Москва пережила первую волну ливней и гроз, читайте в специальном материале «ВМ».

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