Спасатели обезвредили две авиационные бомбы времен войны в Подмосковье

Фото: ГКУ МО «Мособлпожспас»

Россия, Московская область, городской округ Люберцы, рабочий посёлок Томилино Карта всех событий

Специалистам Мособлпожспаса удалось обезвредить две авиационные бомбы времен Великой Отечественной войны в Люберецком округе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 20 сентября.

— Специалисты группы ведения взрывотехнических работ специализированного поисково-спасательного отряда № 2 Мособлпожспаса обезвредили две авиационные бомбы времен Великой Отечественной войны, обнаруженные в Люберецком городском округе. Об опасной находке в единую службу экстренной помощи «Система-112» сообщили местные жители поселка Томилино, — говорится в сообщении.

Спасатели, как уточняется, сперва откопали боеприпасы, а затем поместили их в специальный контейнер. После этого бомбы перевезли в сопровождении полицейских и сотрудников ГИБДД на полигон, а там их уничтожили, отмечается на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Похожий случай произошел в начале августа. Снаряд времен Великой Отечественной нашли в поселке Краснознаменском городского округа Щелково. Силы Минобороны планировали ликвидировать снаряд 6 августа.