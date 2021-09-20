Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Спасатели обезвредили две авиационные бомбы времен войны в Подмосковье

Иван Юминов

Происшествия
Спасатели обезвредили две авиационные бомбы времен войны в Подмосковье
Фото: ГКУ МО «Мособлпожспас»
Россия, Московская область, городской округ Люберцы, рабочий посёлок Томилино Карта всех событий

Специалистам Мособлпожспаса удалось обезвредить две авиационные бомбы времен Великой Отечественной войны в Люберецком округе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 20 сентября.

— Специалисты группы ведения взрывотехнических работ специализированного поисково-спасательного отряда № 2 Мособлпожспаса обезвредили две авиационные бомбы времен Великой Отечественной войны, обнаруженные в Люберецком городском округе. Об опасной находке в единую службу экстренной помощи «Система-112» сообщили местные жители поселка Томилино, — говорится в сообщении.

Спасатели, как уточняется, сперва откопали боеприпасы, а затем поместили их в специальный контейнер. После этого бомбы перевезли в сопровождении полицейских и сотрудников ГИБДД на полигон, а там их уничтожили, отмечается на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Похожий случай произошел в начале августа. Снаряд времен Великой Отечественной нашли в поселке Краснознаменском городского округа Щелково. Силы Минобороны планировали ликвидировать снаряд 6 августа.

Читайте также:
Спасателибоевые снарядыПодмосковье
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Право на реабилитацию

Игорь Березин
Игорь Березин

Как сэкономить, покупая одежду

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Исторический триллер Хрущева

Валерий Попов
Валерий Попов

Спецназ среди разведчиков

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Дайте шанс получить опыт

Никита Миронов
Никита Миронов

Воспользуйтесь своим правом

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Философское осмысление осени

Все мнения
О проекте