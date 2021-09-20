Ядовитый гриб — близнец опенка распространился в лесах Подмосковья

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В лесах Подмосковья распространился ядовитый гриб — галерина окаймленная, которая похожа на опенок. Об этом рассказал в среду, 20 сентября, ведущий инженер кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ Максим Дьяков.

По его словам, сходство двух грибов представляет большую опасность. Дьяков уточнил, что неопытные грибники могут собрать ядовитую галерину окаймленную и употребить в пищу.

— Есть определенные различия, но они совершенно не бросаются в глаза. Поэтому лучше всего совсем отказаться от сбора летних опят и собирать осенние, — подчеркнул специалист.

В свою очередь миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский сообщил, что летние опята в подмосковных лесах уже почти отошли. Он пояснил, что главным отличием галерины от съедобных опят является неприятный запах, который от нее исходит. Кроме того, этот вид поганок намного меньше съедобных близнецов.

Отравление галериной может привести к тяжелому повреждению печени, которое будет сопровождаться рвотой, диареей и гипотермией, так как в грибе содержатся смертельные аматоксины. Если не лечить серьезное отравление поганкой, возможен смертельный исход.

— Поэтому я рекомендую собирать не пластинчатые грибы, а трубчатые. К ним относятся белые грибы, подосиновики, подберезовики, маслята. Трубчатый слой находится под шляпкой и напоминает губку. Дело в том, что ядовитых среди трубчатых в нашей полосе нет, поэтому ошибиться с выбором невозможно, — добавил Вишневский, слова которого приводит портал «Подмосковье сегодня».

В сентябре в Москве появился первый в мире виртуальный памятник пропавшему грибнику. Памятник представляет собой фигуру заблудившегося человека в окружении огромных грибов. Москвичи уже установили его на Васильевском спуске, Арбате, Лесной улице, на бульварах.

Увидеть памятник может каждый, полюбоваться им можно где угодно. Для этого нужно перейти на сайт проекта и следовать инструкциям.

Этим летом в деревне Зыбино в Новой Москве прошла тренировка по эвакуации заблудившихся в лесу. Спасатели показали широкий арсенал техники и слаженность действий.