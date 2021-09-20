Гранату обнаружили в жилом доме в Новой Москве

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Россия, Москва, поселение Сосенское, Скандинавский бульвар, 3к1 Карта всех событий

На территории поселка Коммунарка в Новой Москве в жилом доме обнаружена граната. Об этом в понедельник, 20 сентября, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам источника «ВМ», инцидент произошел в доме № 3, корпус 1 на Скандинавском бульваре.

Женщина нашла неизвестный предмет дома в тумбочке. По ее словам, он похож на гранату.

Подробности уточняются.

В августе две гранаты обнаружили у пассажира петербургского метро. Примерно в 9 часов утра на станции метро «Пионерская» у одного из граждан, проходящих предварительный осмотр у турникетов, обнаружили два боеприпаса — гранаты. По неподтвержденной информации, они были учебные, их отправили на экспертизу. Пассажира отвели на дачу показаний и установление личности.