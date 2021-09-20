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Тоскливое дерби: как ЦСКА одержал победу над «Спартаком»

Александр Шапиро

Спорт
Тоскливое дерби: как ЦСКА одержал победу над «Спартаком»
Фото: instagram.com/fcsm_official

Победой с минимальным счетом 1:0 завершилось дерби между двумя непримиримыми соперниками: столичными клубами ЦСКА и «Спартак». Героями встречи стали армейцы: автор единственного гола форвард Антон Заболотный и опытный вратарь Игорь Акинфеев, вытащивший мяч из угла ворот после удара в добавленное время спартаковца Квинси.

К очной дуэли команды подошли, находясь в нижней части турнирной таблицы. И те, и другие имели по 10 очков из 21 возможного. Матч ожидался с огромным интересом, но, честно говоря, футболисты разочаровали. Такого скучного дерби между ЦСКА и «Спартаком» не было давно. С одной стороны, можно понять, что результат давил на игроков, и было ясно: исход встречи может решить одна ошибка. Так в итоге и получилось.

В целом «Спартак» был активнее: нанес больше ударов, подал больше угловых, пробил больше штрафных, но в итоге проиграл.

Во втором матче подряд красно-белые не забили ни разу. Из девяти последних игр спартаковцы победили лишь в двух.

Назрело много вопросов к наставнику красно-белых, португальцу Рую Витория. Кстати, после игры он дал точно такой же комментарий, как несколько дней назад после поражения от «Легии». Судя по всему, в «Спартаке» назревает отставка.

Некогда грозный «Спартак» можно назвать самой интернациональной командой в российском футболе. В стартовом составе красно-белых на матч с ЦСКА вышло семь (!) легионеров: бельгиец, бразилец, француз, швед, нигериец, аргентинец и голландец. И это притом что у «Спартака» всегда была очень сильная школа.

Как мы хотим развивать российский футбол, если клубы продолжают приглашать легионеров, которые ничуть не лучше многих молодых воспитанников российских футбольных школ? Отсюда и такие результаты на международной арене.

В ближайшие десять дней «Спартаку» предстоят два матча. Если москвичи не смогут обыграть в субботу на своем поле «Уфу», то велика вероятность, что уже в Италию на матч группового этапа Лиги Европы против «Наполи» красно-белые отправятся с новым наставником. А что касается ЦСКА, то команда из-за неучастия в Еврокубках может сконцентрироваться на внутреннем чемпионате.

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