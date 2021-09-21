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Движение восстановили после крупного ДТП на Каширском шоссе

Юлия Курганова

Происшествия
Движение восстановили после крупного ДТП на Каширском шоссе
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Каширское шоссе Карта всех событий

Городские службы восстановили движение после крупной аварии на Каширском шоссе. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 20 сентября.

— Движение восстановлено, — отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Вечером 20 сентября на Каширском шоссе (после пересечения с Каспийской улицей) столкнулись восемь машин. Движение в сторону области было свободно только по одной полосе из пяти.

19 сентября в столичной ГИБДД сообщили, что на 21-м километре МКАД на юге столицы произошло ДТП, в результате которого один человек погиб и пять получили травмы. Авария произошла в 03:35 на внутренней стороне МКАД. Водитель бензовоза ДАФ врезался в стоявший КамАЗ. От удара грузовик по инерции наехал на дорожных рабочих, убиравших проезжую часть.

В результате ДТП водитель автомобиля ДАФ от полученных травм скончался на месте. Пять пешеходов с травмами различной степени тяжести доставлены в больницы.

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