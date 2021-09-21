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Спрос на рынке аренды жилья в Москве превысил предложение

Юлия Курганова

Город
Спрос на рынке аренды жилья в Москве превысил предложение
Фото: pixabay.com

На массовом рынке аренды жилья в столице спрос на 17 процентов превысил предложение, арендодатели к осени повысили ставки найма на 7-10 процентов и ужесточили условия для квартирантов. Об этом сообщили в агентстве «ИНКОМ-Недвижимость».

Риелторы отметили, что в конце августа и сентябре срок сдачи квартир сократился до нескольких дней против двух-трех недель ранее. При этом для особенно ликвидных лотов квартиранты зачастую находятся за считанные часы, и собственники могут проводить кастинги.

— Квартиранты охотятся за самыми ликвидными и недорогими объектами, в экспозиции остается все меньше предложений, и в условиях активного спроса собственники жилья экономкласса уже не дают скидки и даже не рассматривают возможность торга, напротив, они повышают ставки, — рассказали специалисты.

В настоящее время только около 35 процентов хозяев съемных квартир по запросу арендаторов обновляют или частично заменяют мебель, сантехнику и бытовую технику, устраняют неисправности. В сентябре прошлого года таких собственников было 53 процента.

Кроме того, возвращаются и некоторые ограничения для арендаторов — по гендерным, возрастным или национальным признакам, семейному положению и составу. Так, на вселение жильцов с маленькими детьми и домашними животными соглашаются не более 20 процентов арендодателей (прошлой осенью — 49 процентов). Риелторы предположили, что собственники жилья станут более лояльными к концу года, когда спрос и ставки вернутся к обычным показателям, сообщается в издании «Лента.ру».

Эксперт по недвижимости объяснил скачок спроса на аренду квартир в Москве. Самые дешевые квартиры для аренды можно найти в Троицке и Южном Бутове. Месячное проживание в них обойдется в 20 тысяч рублей, рассказал руководитель Аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

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