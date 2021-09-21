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Посольство России в Вашингтоне обвинило США в кибератаках на ЦИК

Юлия Курганова

Сюжет: 

Выборы-2021
Политика
Посольство России в Вашингтоне обвинило США в кибератаках на ЦИК
Фото: pexels.com/Digital Buggu

Российское посольство в Вашингтоне опубликовало заявление, в котором отметило, что половина кибератак на Центральную избирательную комиссию (ЦИК) во время выборов в Госдуму была осуществлена с территории Соединенных Штатов.

— В ходе нынешних выборов Центризбирком столкнулся с беспрецедентным количеством кибератак. При этом 50 процентов из них зафиксированы именно с территории Соединенных Штатов. Хотелось бы получить от американской стороны исчерпывающие разъяснения на этот счет, — сказано в заявлении на странице в Facebook.

Диппредставительство отметило, что целью взломов является дискредитация российской избирательной системы. При этом дипломаты подчеркнули, что голосование «прошло в полном соответствии с положениями внутреннего законодательства и нормами международного права».

Более 950 кибератак на систему онлайн-голосования отразили в Москве. Успешное отражение кибератак обеспечило стабильную работу системы электронного голосования.

В первый день голосования ЦИК РФ выявила и отразила три атаки на сетевой ресурс, рассказали в субботу, 18 сентября, в пресс-службе ЦИК РФ. Так, из-за рубежа осуществили две попытки сканирования на предмет уязвимости и одну распределенную DDoS-атаку. Еще одна атака была проведена на российские ресурсы 18 сентября.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату парламента в единый день голосования прошли прямые выборы глав девяти субъектов России, также избирали 39 региональных парламентов.

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