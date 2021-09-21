Две российские винодельни попали в рейтинг лучших в мире

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Две российские винодельни оказались в рейтинге 50 лучших виноделен мира по версии конкурса World’s Best Vineyards.

Так, 23 и 20 места в списке заняли винодельни «Долина Лефкадия» и «Имение Сикоры», которые расположены в Краснодарском крае.

Лидером рейтинга стала винодельня Zuccardi Valle de Uco из Аргентины. Второе место заняла испанская Bodegas de los Herederos del Marqués de Riscal, третье — французская Chateau Margauх.

Также российские производители вина попали и в шорт-лист конкурса. В сотню лучших хозяйств вошла винодельня «Виноградники Гай-Кодзора» в Краснодарском крае, передает РИА Новости.

В Греции сообщили о рекордных поставках вина в Россию в этом году. Экспорт греческого вина в РФ растет. За 2021 год ожидаются его рекордные поставки.