В Роспотребнадзоре заявили, что штамм «дельта» вытеснил остальные варианты

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Штамм коронавируса «дельта» за два месяца нахождения в России полностью вытеснил другие варианты. Об этом сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

— Штамм «дельта» появился в Российской Федерации примерно в конце апреля этого года и уже к середине лета стал доминирующим в нашей стране. Буквально за пару месяцев штамм «дельта» вытеснил все остальные геноварианты, и уже с августа в наших исследованиях мы наблюдали, что до ста процентов образцов относились именно к этому варианту вируса, — рассказал он.

Ученый отметил, что остальные известные штаммы не имеют преимуществ перед «дельтой». Так, например, «йота» является более летальным штаммом, особенно для пожилых людей. Его впервые выявили осенью 2020 года, но он так и не получил широкого распространения.

Хафизов также сообщил, что в Южной Америке отмечается небольшой рост нового штамма «мю». Однако он составляет пока всего нескольких процентов, и, вероятно, еще рано говорить о том, что этот новый вариант COVID-19 более контагиозен и опасен, чем «дельта», сообщает РИА Новости.

До этого главный инфекционист США допустил, что штамм «мю» способен обходить антитела. По его словам, эксперты наблюдают за тем, станет ли новый штамм в большей степени преобладающим в США. В нынешний момент штамм «дельта» является доминантным более чем на 99 процентов.