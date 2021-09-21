Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Задержится обширный циклон»: синоптики сообщили о погоде в Москве 21 сентября

Юлия Курганова

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
«Задержится обширный циклон»: синоптики сообщили о погоде в Москве 21 сентября
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Во вторник, 21 сентября, в столичном регионе задержится обширный циклон. Ожидается облачная погода, временами будут идти дожди.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 7-9 градусов. В Подмосковье температура ожидается 4-9 градусов тепла.

Ветер будет дуть восточный со скоростью 5-10 метров в секунду, местами его порывы достигнут 12-15 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 80 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что погода в столичном мегаполисе холодная, дождливая и ветреная. Атмосферное давление останется чуть выше нормального, содержание кислорода в пределах климатических значений.

Влажно-прохладные дискомфортные условия могут провоцировать рост метеообусловленных обострений хронических заболеваний суставов, бронхов и легких, особенно после перенесенных в недавнем прошлом острых заболеваний дыхательной системы. Лечение по показаниям, назначенных врачом, и соблюдение профилактических мероприятий необходимо строго выполнять, особенно в межсезонье, так как некомфортные погодные условия в этот период могут часто приводить к обострениям и ухудшениям самочувствия.

Синоптики заявили, что сентябрь в этом году станет самым холодным в XXI веке. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов объяснил, что на это указывает прошедшая неделя, которая была очень холодной, а также предстоящие дни с низкой температурой.

Читайте также:
непогодаМосквасиноптики
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Правильно копить: почему у нас нет денег

Александр Лосото
Александр Лосото

Право на реабилитацию

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Русский язык разрушается. Мы все как дебилы

Игорь Березин
Игорь Березин

Как сэкономить, покупая одежду

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Исторический триллер Хрущева

Валерий Попов
Валерий Попов

Спецназ среди разведчиков

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Дайте шанс получить опыт

Все мнения
О проекте