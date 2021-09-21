«Задержится обширный циклон»: синоптики сообщили о погоде в Москве 21 сентября

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Во вторник, 21 сентября, в столичном регионе задержится обширный циклон. Ожидается облачная погода, временами будут идти дожди.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 7-9 градусов. В Подмосковье температура ожидается 4-9 градусов тепла.

Ветер будет дуть восточный со скоростью 5-10 метров в секунду, местами его порывы достигнут 12-15 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 80 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что погода в столичном мегаполисе холодная, дождливая и ветреная. Атмосферное давление останется чуть выше нормального, содержание кислорода в пределах климатических значений.

Влажно-прохладные дискомфортные условия могут провоцировать рост метеообусловленных обострений хронических заболеваний суставов, бронхов и легких, особенно после перенесенных в недавнем прошлом острых заболеваний дыхательной системы. Лечение по показаниям, назначенных врачом, и соблюдение профилактических мероприятий необходимо строго выполнять, особенно в межсезонье, так как некомфортные погодные условия в этот период могут часто приводить к обострениям и ухудшениям самочувствия.

Синоптики заявили, что сентябрь в этом году станет самым холодным в XXI веке. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов объяснил, что на это указывает прошедшая неделя, которая была очень холодной, а также предстоящие дни с низкой температурой.