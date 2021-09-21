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Благотворительную акцию «В добрые руки» посетили 14 тысяч москвичей

Виктория Сикерина

Город
Благотворительную акцию «В добрые руки» посетили 14 тысяч москвичей
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Тверской бульвар Карта всех событий

Благотворительную акцию «В добрые руки» на Тверском бульваре в центре столицы с 10 по 19 сентября посетили 14 тысяч москвичей. Об этом во вторник, 21 сентября, рассказали в оргкомитете мероприятия.

За время проведения акции жители города собрали около двух с половиной тысяч тонн корма для питомцев из приютов, а также 60 упаковок лакомств и свыше 100 игрушек. В мероприятии приняли участие 15 благотворительных организаций, которые занимаются проблемами бездомных животных.

— В рамках акции работал также лекторий, где москвичам рассказывали о правилах воспитания животных, об уходе за ними. За девять дней там побывали 630 слушателей. Также был открыт груминг-салон, куда можно было прийти со своим питомцем и доверить его мастерам. Этой услугой воспользовалось 98 человек, — отметили в оргкомитете акции «В добрые руки».

При этом 135 собак побывали на занятиях с кинологами. Хозяевам показали, как обучить питомцев базовым командам.

Организаторы мероприятия добавили, что в рамках его проведения на Тверском бульваре оборудовали ветеринарную лабораторию. Специалисты проверили здоровье 114 собак и кошек.

В пятницу, 17 сентября, в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» рассказали, что акцию «В добрые руки» поддержали многие звезды российского шоу-бизнеса. Среди них Клава Кока, Егор Крид, Валерия, Наталья Рудова, Юлия Барановская, Алла Михеева и многие другие.

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