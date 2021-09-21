Количество вакансий на рынке труда Москвы за два года выросло на 55 процентов

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Несмотря на кризис на фоне пандемии коронавируса, в столице сохраняется низкий уровень безработицы, а число вакансий за два года увеличилось на 55 процентов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Напряженность на столичном рынке труда, которая высчитывается как отношение числа резюме к числу вакансий, в августе снизилась по сравнению с тем же месяцем 2019 года на 35 процентов. За два года число вакансий в Москве увеличилось на 55 процентов, а количество резюме — только на один процент, — рассказал он.

Заммэра отметил, что наиболее благополучная ситуация наблюдается в сфере ИТ и телекоммуникаций, где на одну вакансию приходится 1,7 резюме. По его словам, наибольшая конкуренция складывается в областях науки и образование и госуправления.

— Количество резюме на одну вакансию в образовании составило 6,6, а на государственной службе 6,7, — уточнил Владимир Ефимов.

В Аналитическом центре Москвы сообщили, что по итогам прошлого года в сегменте ИТ и телекоммуникаций было занято 582,3 тысячи человек или 7,3 процента от общего числа рабочих мест в города, тогда как в 2017 году этот показатель составлял 6,3 процента. Также за эти три года средняя зарплата работников сферы ИТ увеличилась 30,3 процента и в 2020 году составила 109,3 тысячи рублей.

Относительно невысокий уровень напряженности отмечается и в сфере страхования — 2,2 резюме на одну вакансию. Такой же показатель в сегменте строительства и операций с недвижимостью. При этом в сфере строительства наблюдается один из максимальных темпов роста зарплат — 25,2 процента с 2017 по 2020 год.

Министр правительства Москвы, глава столичного Департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов, в свою очередь, отметил, что на рынке труда остаются востребованы медицинские работники.

— В здравоохранении в августе на одну вакансию приходилось три резюме. По состоянию на 2020 год в здравоохранении заняты 414,1 тысячи человек — 5,2 процента от общего числа трудоустроенных, — пояснил он.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов ранее сообщил, что уровень зарегистрированной в столице безработицы на 1 сентября составил 0,53 процента. Показатель стал минимальным с апреля прошлого года.