Подозреваемого в краже медицинских масок на 1,3 миллиона рублей задержали в Москве

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Россия, Москва, улица Маршала Прошлякова Карта всех событий

Сотрудники полиции и Росгвардии задержали в Москве подозреваемого в краже медицинских масок на сумму 1,3 миллиона рублей. Об этом во вторник, 21 сентября, «Вечерней Москве» сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по столице Владимир Васенин.

Инцидент произошел на улице Маршала Прошлякова. По словам представителя ведомства, в полицию обратился 31-летний столичный предприниматель, который заявил, что с его склада украли товар.

В ходе проверки выяснилось, что неизвестный взломал замок контейнера и похитил медицинские маски. Сумма ущерба составила 1,3 миллиона рублей.

Позже подозреваемого задержали на улице Адмирала Корнилова. Им оказался 28-летний мужчина. В его отношении возбудили уголовное дело по статье «Кража». Решение суда он будет дожидаться под стражей.

Накануне стало известно о задержании в центре Москвы подозреваемого в разбое и серии краж из магазинов и организаций. Общий ущерб от его действий оценивается более чем в один миллион рублей.