Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В России выявили 19 179 новых случаев коронавируса за сутки

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 19 179 новых случаев коронавируса за сутки
Фото: АГН Москва

За последние 24 часа в России зафиксировали 19 179 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Об этом во вторник, 21 сентября, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы.

Отмечается, что за сутки в стране скончались 812 человек.

В России выявили 19 179 новых случаев коронавируса за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

После прохождения лечения от COVID-19 за день в России полностью выздоровели 15 437 граждан. Всего за время пандемии в РФ после лечения от коронавируса поправились 6 526 111.

По количеству заболевших в стране продолжает лидировать Москва. За последние 24 часа в российской столице зафиксировали 1926 случаев заболевания.

В России выявили 19 179 новых случаев коронавируса за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

Штамм коронавируса «дельта» за два месяца нахождения в России полностью вытеснил другие варианты. Об этом ранее сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова, в свою очередь, сообщила, что в России пока не планируют отменять масочный режим. Она отметила, что снятие ограничений возможно лишь тогда, когда граждане перестанут заражаться коронавирусной инфекцией.

Читайте также:
КоронавирусРоссияофициальная статистика
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Что нужно детям

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Правильно копить: почему у нас нет денег

Александр Лосото
Александр Лосото

Право на реабилитацию

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Русский язык разрушается. Мы все как дебилы

Игорь Березин
Игорь Березин

Как сэкономить, покупая одежду

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Исторический триллер Хрущева

Валерий Попов
Валерий Попов

Спецназ среди разведчиков

Все мнения
О проекте