В России выявили 19 179 новых случаев коронавируса за сутки

Фото: АГН Москва

За последние 24 часа в России зафиксировали 19 179 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Об этом во вторник, 21 сентября, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы.

Отмечается, что за сутки в стране скончались 812 человек.

Фото: Стопкоронавирус.рф

После прохождения лечения от COVID-19 за день в России полностью выздоровели 15 437 граждан. Всего за время пандемии в РФ после лечения от коронавируса поправились 6 526 111.

По количеству заболевших в стране продолжает лидировать Москва. За последние 24 часа в российской столице зафиксировали 1926 случаев заболевания.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Штамм коронавируса «дельта» за два месяца нахождения в России полностью вытеснил другие варианты. Об этом ранее сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова, в свою очередь, сообщила, что в России пока не планируют отменять масочный режим. Она отметила, что снятие ограничений возможно лишь тогда, когда граждане перестанут заражаться коронавирусной инфекцией.