Москвич оказался в реанимации после удара битой по голове от неизвестного
В столичном районе Перово в скорую помощь обратился 38-летний мужчина, после того как неизвестный ударил его битой по голове. Об этом во вторник, 21 сентября, «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу.
Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в одну из столичных больниц, где ему поставили диагноз «ушиб головного мозга средней степени тяжести» и поместили в реанимационное отделение.
Мужчина рассказал, что поздним вечером неизвестный ударил его битой. Место, где произошел инцидент, пострадавший назвать не смог.
Медики сообщили о произошедшем в полицию.
По данному факту правоохранители проводят проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.
В воскресенье, 19 сентября, был госпитализирован 34-летний администратор бара на улице Мясницкой после драки с посетителями. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом костей носа, гематому, ушибы мягких тканей лба и носа.