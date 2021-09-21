Москвич оказался в реанимации после удара битой по голове от неизвестного

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Россия, Москва, Восточный административный округ, район Перово Карта всех событий

В столичном районе Перово в скорую помощь обратился 38-летний мужчина, после того как неизвестный ударил его битой по голове. Об этом во вторник, 21 сентября, «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу.

Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в одну из столичных больниц, где ему поставили диагноз «ушиб головного мозга средней степени тяжести» и поместили в реанимационное отделение.

Мужчина рассказал, что поздним вечером неизвестный ударил его битой. Место, где произошел инцидент, пострадавший назвать не смог.

Медики сообщили о произошедшем в полицию.

По данному факту правоохранители проводят проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.

В воскресенье, 19 сентября, был госпитализирован 34-летний администратор бара на улице Мясницкой после драки с посетителями. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом костей носа, гематому, ушибы мягких тканей лба и носа.