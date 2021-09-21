Путин заявил, что российская экономика восстановилась

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Российская экономика восстановилась, несмотря на сложную ситуацию на глобальных рынках. Об этом рассказал во вторник, 21 сентября, президент России Владимир Путин.

По его словам, уровень ВВП России вышел на докризисный уровень.

— Спад, вызванный эпидемией коронавируса, полностью преодолен, — добавил Путин, слова которого приводит «Российская газета».

Президент РФ Владимир Путин 19 июля рассказал, что рост ВВП по итогам 2021 года будет близок к четырем процентам. Глава государства призвал использовать такие позитивные тенденции для повышения уровня жизни людей.

27 июля Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел прогноз по динамике ВВП России в сторону улучшения, повысив показатель ожидаемого роста на 0,6 процентного пункта — до 4,4 процента.

Позднее Минэкономразвития ухудшило прогнозы по годовой инфляции в РФ. Инфляция в России составит 5,8 процента по итогам 2021 года, в «среднесрочном горизонте» инфляция снизится до четырех процентов. Показатель ВВП РФ по текущему году вырос с 3,8 до 4,2 процента