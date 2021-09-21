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Сергей Собянин поручил направить средства на ремонт подъездных дорог к дачам в Подмосковье

Анастасия Волоснова

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Сергей Собянин поручил направить средства на ремонт подъездных дорог к дачам в Подмосковье
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В Подмосковье продолжат ремонтировать подъездные дороги к дачным участкам на деньги, выделенные столичными властями. Соответсвующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Так, в 2021–2023 годах правительство Москвы будет каждый год направлять по одному миллиарду рублей на ремонт данных дорог. При этом документ был подписан в рамках реализации Соглашения о стратегическом развитии Московского региона, пишет официальный сайт мэра Москвы.

До этого руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, что в Москве приступили к возведению опор направленного съезда с Рублевского шоссе на Северный дублер Кутузовского проспекта.

Позднее он сообщил, что началось устройство опор и пролетного строения путепровода через МКАД по Алтуфьевскому шоссе. Строительство завершат в январе 2023 года.

19 сентября мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход работ по реконструкции ВДНХ. Ландшафт и внешний облик парка не только приобрели первозданный вид, но и улучшили по качеству соответствующие характеристики, рассказал он. На территории парка, по словам мэра, уже закончена научная реставрация двадцати трех объектов культуры.

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