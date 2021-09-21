«По помойкам шастаете»: Блиновская раскритиковала людей, которые не в состоянии купить марафоны

Фото: instagram/elena_blinovskaya

Елена Блиновская — автор курсов по исполнению желаний, крайне возмущена, когда ее марафоны покупают в складчину или вовсе получают бесплатно. Блогер-миллионник не скрывает своего отношения к таким людям и считает такие действия «воровством».

Блиновская в посте в Instagram уверяет, что помогла исполнить самые заветные желания сотням своих подписчиков, поэтому ее очень расстраивает, когда ее труд обесценивается.

— Покупать курс в складчину, воровать, искать обходные пути, а не официально — это все равно что есть из помойки! И кому-то ведь нормально, вкусно и небрезгливо. Эти люди найдут кучу оправданий и объяснений, лишь бы продолжать есть из помойки. А есть люди, которые не получают удовольствия от ворованного. Они выберут ресторан, желательно лучший из возможных. И между этими людьми пропасть. Кто-то никогда не захочет с уровня помойки слезать — ему будет вкусно. Что ж, имеет право. А у вас как? Покупаете честно или все по помойкам шастаете? — обратилась к своим подписчикам блогер.

На защиту Блиновской встали ее многочисленные фанаты, а также певица Рита Дакота. Ее молодой человек Федор Белогай тоже занимается продвижением своих марафонов в социальных сетях.

— Есть еще одна грань воровства — карма. Она как солнце — работает независимо от того, веришь ты в нее или нет. Я перестала смотреть фильмы бесплатно — мои песни стали качать миллионы, и я начала зарабатывать на стримах кучу денег, до смешного. Обманывая кого-то на деньги (беря бесплатно или в складчину чужое) — тебя тоже будут обманывать на деньги постоянно (обсчитывать в магазине, красть в транспорте, лишать премий заслуженных и прочее), — поделилась своим мнением артистка.

Она посоветовала всем читать Майкла Роуча, а также «никого не обманывать».