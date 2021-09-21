Пассажиры ЦППК оплатили почти 60 процентов проездных безналичным способом

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Пассажиры электропоездов ЦППК в период с января по август 2021 года оплатили банковской картой почти 68 миллионов проездных. Об этом сообщает пресс-служба ЦППК.

— С января по август 2021 года для проезда в электропоездах пассажиры ЦППК оплатили банковской картой около 68 миллионов билетов, а всего было куплено 114 миллионов проездных документов. Таким образом, доля пассажиров, оплативших проезд данным способом, составила 59 процентов. Объем безналичных продаж по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 10 процентов, — добавила пресс-служба.

Отмечается, что пассажиры ЦППК могут купить билет за безналичный расчет в кассах, в билетопечатающих автоматах, на турникетах и валидаторах станций Московских центральных диаметров, в приложении «Расписание и билеты ЦППК» и в сервисах партнеров. Такой способ оплаты позволяет пассажирам экономить время, а также делает проезд более безопасным, сообщается в пресс-службе.

Во вторник, 21 сентября, также сообщалось, что москвичи смогут выбрать название для новой станции Московских центральных диаметров.