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В Крыму назвали двойными стандартами отказ стран признать выборы

Анастасия Колоскова

Политика
В Крыму назвали двойными стандартами отказ стран признать выборы
Фото: Pixabay

Глава крымского избиркома Михаил Малышев прокомментировал отказ некоторых государств признавать итоги выборов в Государственную думу РФ на полуострове, назвав это двойными стандартами.

— Это заранее заготовленная программа, вне зависимости от того, насколько эти выборы легитимны и процедурно все соблюдается. Двойной стандарт, который существует в отношении Крыма и теперь уже всей страны, всей России, — он налицо в этих заявлениях. Все это звенья одной цепи. Все эти дополнительные инсинуации не имеют никакого принципиального значения, — приводит слова Малышева РИА Новости.

Он отметил, что для жителей полуострова главное, чтобы результат голосования был признан в России.

До этого заявление Турции о нелегитимности выборов в Крыму прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские власти негативно относятся к заявлениям Анкары о нелегитимности выборов в Госдуму, которые проходили на территории Крымского полуострова.

20 сентября на сайте турецкого ведомства появилось заявление посла страны Танжу Билгича, говорившего о том, что результаты выборов в Госдуму, которые состоялись на территории Крымского полуострова, «не имеют юридической силы для Турции».

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней: 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату парламента в единый день голосования прошли прямые выборы глав девяти субъектов России, также избирались 39 региональных парламентов.

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