Новую подъездную дорогу построили столичные строители к 45 подмосковным СНТ

Фото: vk / Сергей Собянин

Новую дорогу проложили для подъезда к ассоциации садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) «Полушкинская поляна» в Ступинском районе Московской области. Ее оборудовали московские строители и она по факту стала альтернативой для трассы М4 «Дон».

По ней будут передвигаться жители села Михайловского, деревень Полушкино и Чирково, а также дачники из 45 подмосковных СНТ.

— Это более 12,5 тысячи человек, которые ежедневно пользуются своими садовыми участками. Асфальтобетонная дорога имеет протяженность 5,8 километра, ширина проезжей части — 4,5–6 метров. В рамках работ по строительству дороги провели благоустройство, обустроили тротуары, оборудовали наружное освещение и установили автобусные остановки, — сообщил глава Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Он отметил, что город строит объекты инфраструктуры возле тех СНТ, участниками которых являются и москвичи. Работы проводит подведомственное департаменту учреждение «Развитие Московского региона». На данный момент они завершаются в ТиНАО, Ступинском и Талдомском районах Московской области, передает официальный сайт мэра Москвы.

Недавно мэр столицы Сергей Собянин поручил направить средства на ремонт подъездных дорог к дачам в Подмосковье. Так, в 2021–2023 годах правительство Москвы будет каждый год направлять по одному миллиарду рублей на ремонт данных дорог.