Музей «Мураново» позвал гостей на кулинарный квест

Музей-заповедник «Мураново» имени Ф. И. Тютчева приглашает посетителей пройти кулинарный квест.
Осень — самая разносольная пора. Настало время поддержать и продлить историко-гурманскую тему.
Участники мероприятия узнают, какие замечательные блюда готовят «В амбаре». Каждый участник путешествия получит приз, а самых сообразительных ждут суперпризы.
Квест можно пройти до 31 октября.
Участие в мероприятии по билетам, сообщается на сайте музея.
Кроме того, до 17 октября в музее открыта выставка «Путь музея». Она рассказывает о том, как усадьба преобразовывалась в музей, а ее хозяева — в музейных сотрудников, хранящих бесценные сокровища русской литературы и культуры.
Экспозиция посвящена первому хранителю мурановского дома, коллекционеру и антиквару Николаю Ивановичу Тютчеву, а также директору и ученому Кириллу Васильевичу Пигареву.
А до декабря в главном усадебном доме открыта выставка иллюстраций к произведениям Николая Васильевича Гоголя. Автор экспозиции — участник Союза дизайнеров России Виктор Кухарский.