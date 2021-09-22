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Музей «Мураново» позвал гостей на кулинарный квест

Ольга Маркова

Развлечения
Музей «Мураново» позвал гостей на кулинарный квест
Фото: Сергей Болдин / Вечерняя Москва

Музей-заповедник «Мураново» имени Ф. И. Тютчева приглашает посетителей пройти кулинарный квест.

Осень — самая разносольная пора. Настало время поддержать и продлить историко-гурманскую тему.

Участники мероприятия узнают, какие замечательные блюда готовят «В амбаре». Каждый участник путешествия получит приз, а самых сообразительных ждут суперпризы.

Квест можно пройти до 31 октября.

Участие в мероприятии по билетам, сообщается на сайте музея.

Кроме того, до 17 октября в музее открыта выставка «Путь музея». Она рассказывает о том, как усадьба преобразовывалась в музей, а ее хозяева — в музейных сотрудников, хранящих бесценные сокровища русской литературы и культуры.

Экспозиция посвящена первому хранителю мурановского дома, коллекционеру и антиквару Николаю Ивановичу Тютчеву, а также директору и ученому Кириллу Васильевичу Пигареву.

А до декабря в главном усадебном доме открыта выставка иллюстраций к произведениям Николая Васильевича Гоголя. Автор экспозиции — участник Союза дизайнеров России Виктор Кухарский.

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