Кабмин выделил более пяти миллиардов рублей на поддержку пострадавших от паводка в ДФО

Фото: Правительство РФ

Кабмин РФ выделил более пяти миллиардов рублей жителям Забайкалья и Еврейской автономной области (ЕАО), которые пострадали от паводка в период с 2020 по 2021 год. Соответсвующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, рассказали в среду, 22 сентября, в пресс-службе кабмина.

Средства будут направлены из резервного фонда. Забайкальский край получит 4,28 миллиарда рублей, а ЕАО — 922 миллиона рублей.

Кроме того, 350 миллионов рублей передадут на капитальный ремонт поврежденных стихией домов. В правительстве РФ отметили, что выделенные деньги помогут двум тысячам семей, пишет ТАСС.

18 июля режим ЧС ввели в восьми районах Забайкалья из-за паводков на фоне сильных дождей. При этом очередные паводки в Забайкальском крае начались 22 июля. По последней информации, подтоплены около 650 домов в Чернышевском и Шилкинском районах. Смыто пять автомобильных мостов.

Железнодорожный мост 23 июля из-за дождей обрушился на Транссибе в Забайкальском крае. Происшествие случилось в 09:00 (03:00 по московскому времени). Погибших и пострадавших нет. Движение поездов было остановлено в обоих направлениях.

Позднее Российские железные дороги (РЖД) приостановили продажу билетов на поезда, следующие до Дальнего Востока и обратно, после остановки работы Транссибирской магистрали из-за паводков в Забайкальском крае.