Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Бодипозитив в СССР

Бодипозитив в СССР

Смертельная еда

Смертельная еда

Волшебные места Москвы

Волшебные места Москвы

Советское детство: игры во дворе

Советское детство: игры во дворе

Опасные маршруты

Опасные маршруты

Маньяки СССР

Маньяки СССР

Дали

Дали

Андрей Бочкарев сообщил, что к 2023 году в Москве будут действовать 24 вылетные магистрали

Михаил Алимов

Город
Андрей Бочкарев сообщил, что к 2023 году в Москве будут действовать 24 вылетные магистрали
Фото: Михаил Колобаев / Вечерняя Москва

В Москве к 2023 году будут действовать 24 вылетные магистрали. Об этом в среду, 22 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Сейчас в столице ведется строительство пяти вылетных магистралей общей протяженностью 383 километра. Это участок Волоколамского шоссе от МКАД до Ленинградского шоссе, Северо-Восточная и Юго-Восточная хорды, Южная рокада, а также Северный дублер Кутузовского проспекта. Всего к 2023 году в Москве появятся 24 вылетные магистрали, — рассказал он.

За десять лет в городе реконструировали 15 таких магистралей, а их общая протяженность составила 370 километров.

Бочкарев отметил, что в Москве только четыре трассы пока остались без реконструкции: Ленинский и Мичуринский проспекты, Осташковское и Алтуфьевское шоссе.

До этого он заявил, что для водителей открыто 65 процентов участков системы хордовых магистралей в столице. Создание хордовой системы скоростных магистралей — главный мегапроект развития дорожно-транспортного каркаса столицы. Хорды соединят периферийные области города и позволят снизить общую нагрузку на улично-дорожную сеть в центре, а также на МКАД и ТТК. По расчетам специалистов, хордовая система на 20 процентов эффективнее замкнутой кольцевой.

Читайте также:
Андрей БочкаревМоскваСтроительство
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Стрельба в Перми: бессмысленность — основа беспощадности

Сергей Лесков
Сергей Лесков

День единения земли русской

Михаил Щербаченко
Михаил Щербаченко

Траектория судьбы Юрия Лужкова

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Что нужно детям

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Правильно копить: почему у нас нет денег

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Уроки тревожного времени

Александр Лосото
Александр Лосото

Право на реабилитацию

Все мнения
О проекте