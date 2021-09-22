Андрей Бочкарев сообщил, что к 2023 году в Москве будут действовать 24 вылетные магистрали

Фото: Михаил Колобаев / Вечерняя Москва

В Москве к 2023 году будут действовать 24 вылетные магистрали. Об этом в среду, 22 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Сейчас в столице ведется строительство пяти вылетных магистралей общей протяженностью 383 километра. Это участок Волоколамского шоссе от МКАД до Ленинградского шоссе, Северо-Восточная и Юго-Восточная хорды, Южная рокада, а также Северный дублер Кутузовского проспекта. Всего к 2023 году в Москве появятся 24 вылетные магистрали, — рассказал он.

За десять лет в городе реконструировали 15 таких магистралей, а их общая протяженность составила 370 километров.

Бочкарев отметил, что в Москве только четыре трассы пока остались без реконструкции: Ленинский и Мичуринский проспекты, Осташковское и Алтуфьевское шоссе.

До этого он заявил, что для водителей открыто 65 процентов участков системы хордовых магистралей в столице. Создание хордовой системы скоростных магистралей — главный мегапроект развития дорожно-транспортного каркаса столицы. Хорды соединят периферийные области города и позволят снизить общую нагрузку на улично-дорожную сеть в центре, а также на МКАД и ТТК. По расчетам специалистов, хордовая система на 20 процентов эффективнее замкнутой кольцевой.